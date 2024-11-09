İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manipülasyona geçit yok! ''Çiftçiye 213 milyon TL ayrıldı” iddiası çürütüldü
Güncel

Manipülasyona geçit yok! ''Çiftçiye 213 milyon TL ayrıldı” iddiası çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde çiftçiye 213 milyon TL ayrıldı” iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Çiftçi destek programlarına 135 milyar TL kaynak ayrıldığı hatırlatıldı. Bahse konu 213 milyon 477 bin liranın 8 Kasım 2024 tarihinde hesaplara yatırılacağı duyurulan haftalık tarımsal destekleme ödemesi olduğu açıklandı.

9 Kasım 2024 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
Manipülasyona geçit yok! ''Çiftçiye 213 milyon TL ayrıldı” iddiası çürütüldü
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılacak açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde çiftçiye 213 milyon TL ayrıldı" iddiası doğru değildir.

Bahse konu 213 milyon 477 bin lira, 8 Kasım 2024 tarihinde hesaplara yatırılacağı duyurulan haftalık tarımsal destekleme ödemesidir.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi kapsamında çiftçi destek programlarına 135 milyar TL kaynak ayrılmıştır.

Bununla birlikte 2025 yılında çiftçi destek programları dahil tarıma ayırılan kaynak 706 milyar liradır.

*⁠ ⁠Tarım sektörü yatırımları için 166 milyar lira,

*⁠ ⁠Tarım sektörüne sağlanacak olan vergi muafiyeti için 200 milyar lira,

*⁠ ⁠Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için 205 milyar liralık kaynak tarım alanında kullanılacaktır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Algı çalışması ellerinde patladı!

'Yabancı uyruklu' yalanı tutmadı

İsrail'in oyununu DMM bozdu
  • dezenformasyon mücadelesi
  • 2025 bütçe yanıltıcı iddia
  • çiftçi bütçe ayrımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.