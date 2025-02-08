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Manipülasyonları tutmadı! DMM'den iddialara anında yanıt

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle ilk dönem boşaltılan Sakarya İlkokulu'nda hiçbir gerekçe gösterilmeden yeniden eğitime başlandı' iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2025 Cumartesi 20:54 - Güncelleme:
Manipülasyonları tutmadı! DMM'den iddialara anında yanıt
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle ilk dönem boşaltılan Sakarya İlkokulu'nda hiçbir gerekçe gösterilmeden yeniden eğitime başlandı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu'nun, A ve B bloklardan oluştuğu ifade edilen açıklamada, "A blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir. B blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır" denildi.

DMM'den yapılan açıklamada ayrıca, "Daha önce B blokta eğitim gören öğrenciler eğitimlerine, okulun A bloğunda devam etmekte olup okulda ikili eğitim modeliyle eğitim süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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