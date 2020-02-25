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Manisa merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı

Manisa merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) asker ve emniyet yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

AA25 Şubat 2020 Salı11:48 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:48

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında terör örgütünün, emniyet ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda Manisa merkezi başta olmak üzere Ankara, Bitlis, Gaziantep, İstanbul ve Kütahya'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Aralarında aktif görevde olanların da bulunduğu şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütün yönlendirmesiyle "katalog evliliği" yaptıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerden bazılarının örgüt içinde askeri okullara yerleştirilecek öğrencileri takip eden yapılanmadan sorumlu oldukları, sözde askeri mahrem imamlarla irtibat kurdukları öne sürüldü. Bu kişilerin ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları, emniyetteki mahrem yapılanma içinde görev alarak sözde emniyet imamları ile özel hatlardan görüştükleri ve polis okulu öğrencileri ile ilgilendikleri de ifade edildi.



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