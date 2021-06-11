Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

DHA 11 Haziran 2021 Cuma 15:19 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 15:19

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında olduğu belirtilen ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah polis operasyon düzenledi. Manisa'nın Salihli ilçesi merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Hakkari, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen baskınlarda A.D., B.Y., R.B., Ö.Ç., İ.C., Ö.S., B.S., H.Z. ve M.M.K gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.