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Manisa motosiklet kazası: 2 arkadaş hayatını kaybetti

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ali Erdoğan (21) ile ilkokul arkadaşı Özgür Ay (21), hayatını kaybetti. Ay'ın, ablasının motosikletini ailesinden izinsiz aldığı öğrenildi.

DHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Manisa motosiklet kazası: 2 arkadaş hayatını kaybetti
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Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İzmir-Ankara E-96 kara yolu üzeri Alahıdır Kavşağı yakınında meydana geldi. Ahmetli'den Salihli yönüne giden Ali Erdoğan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Erdoğan ve arkasında oturan yolcu, ilkokul arkadaşı Özgür Ay, yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Erdoğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ay ise ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdoğan ve Ay'ın cenazeleri, incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Ay'ın, ablasının motosikletini ailesinden izinsiz aldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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