Manisa seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 seçimlerinde Manisa'da 3 bin 573 sandık kurulacak ve 1 milyon 106 bin 161 seçmen sandık başına gidecek. 2018 yılında yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, YSK'nın verilerine göre 25 milyon 436 bin oy alarak yüzde %52,38 oyla Cumhurbaşkanı seçmişti. Peki Manisa seçim sonuçlarına göre hangi parti birinci oldu? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde Manisa'da partilerin oy oranları nasıl? 2023 Manisa seçim sonuçları, star.com.tr'den anlık olarak takip edilebilecek. İşte açılan sandık oranı, geçerli oy, toplam seçmen, Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Peki Manisa‎ seçim sonuçları nasıl, hangi parti ve Cumhurbaşkanı önde? Manisa'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimini hangi parti kazandı? İşte Manisa seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Adalet Partisi, Zafer Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti ve Yeşil Sol Parti oy oranları

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Manisa seçim sonuçları 2023 için anlık ve canlı sandık sonuçları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü star.com.tr tarafından aktarılacak.

YSK verilerine göre Manisa 2023 seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

Manisa Seçim Sonuçları 2023, adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER: