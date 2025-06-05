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  • Manisa Turgutlu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
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Manisa Turgutlu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Turgutlu ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
Manisa Turgutlu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
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Halil Kayırmaz'ın (34) idaresindeki 09 RY 727 plakalı otomobil, Levent Bilgiç (46) yönetimindeki 45 HH 677 plakalı hafif ticari araç, Züleyha Çelikateş'in (46) kullandığı 35 CGU 078 plakalı otomobil ve Ali Ermin'in (64) idaresindeki 35 BZP 432 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Halil Kayırmaz, Meral Bilgiç (42), Gülşah Mercan (39), Gülsüm Kayırmaz (34), Aybars Kayırmaz (2), Anıl Bilgiç (11) ve Kadriye Nur Bilgiç (18) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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