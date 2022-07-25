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Manisa ve Kütahya'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Manisa'nın Akhisar, Kütahya'nın Emet ilçesinde başlayan orman yangınları sürüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

AA25 Temmuz 2022 Pazartesi 00:32 - Güncelleme:
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Manisa ve Kütahya'da çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Akhisar ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 8 uçak ve 40 arazöz, 8 dozer ve 15 su tankeri sevk edildi.

Havanın kararmasıyla diğer hava araçlarının müdahalesi sona erdi, yangına gece görüş özelliği bulunan bir helikopter ve kara ekipleriyle müdahale sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle özellikle Seğirdim Mahallesi yakınlarında kullanılmayan 8 evin yandığı, bölgede 20 evde yaşayan 40 kişi ile 300'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanın tahliye edildiği öğrenildi.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.

Bu arada yangının çıktığı ormanlık alandaki yaylada, alevlerin etrafını sardığı ahırdaki 9 büyükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı.

Ayrıca yangının, tepe yangını olduğu, bunun da karadan çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

- "Vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldılar"

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, ekiplerin yangını kontrol altına almak için seferber olduğunu söyledi.

Yangını söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterlerle devam edileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yangının çıktığı bölgede bulunan Küreci köyündeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldılar. Yangını ilerleyen saatlerde kontrol altına alacağımızı tahmin ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda."

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