Manisa yerel seçim sonuçları 2019 son dakika hangi parti önde? 31 Mart Manisa yerel seçim sonuçları!

31 Mart 2019 yerel seçimleriyle ilgili açıklanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Manisa’da oy kullanan binlerce vatandaş, “31 Mart 2019 Manisa yerel seçim sonuçlarında hangi parti yüzde kaç oy aldı? Manisa’yı kim kazandı? Manisa’nın yeni başkanı kim oldu?” sorularına arama motorlarında ve haber sitelerinde yanıt arıyor. 2019 Yerel Seçim sonuçlarına göre, Manisa‘nın yeni belediye başkanı ve ilçe belediye başkanları belli oluyor. Cumhur İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP’li Cengiz Ergün… Manisa’da anlık seçim sonuçları, partilerin oy dağılımı, il il seçim sonuçları, Manisa’da tüm ilçelerinin yeni belediye başkanları ve son dakika gelişmeleri ve 2014 yerel seçimlerine dair ayrıntılar haberimizin detaylarında yer alıyor...

MANİSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Manisa’da kimler aday?

Cengiz Ergün-MHP

Orkun Şıktaşlı- İyi Parti

Ergün Karaoğlu- Bağımsız

HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA OLACAK?

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İyi Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti

CUMHUR İTTİFAKI'NDA 30'U BÜYÜKŞEHİR, 51 İLDE İTTİFAK

İttifak kapsamında AK Parti, Adana, Manisa ve Mersin'de MHP adaylarını, MHP ise diğer 27 büyükşehirde AK Parti adaylarını destekleyecek.

İki parti, büyükşehirler dışında 21 ilde daha ittifak yapacak. MHP; Rize, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak, Ardahan ve Yalova'da AK Parti'nin adaylarını destekleyecek. AK Parti ise Iğdır, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de MHP'nin adaylarına destek verecek.

CHP VE İYİ PARTİ DE 51 İLDE İTTİFAK YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkaran CHP ve İYİ Parti de yerel seçimler için 'Millet İttifakı' çatısı altında bir araya geldi. Buna göre iki parti, 30 büyükşehrin 24'ünde ittifaka gidecek. Kurulduktan sonra ilk kez yerel seçimlere katılacak olan İYİ Parti; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Ordu, Tekirdağ'da CHP adaylarını destekleyecek.

CHP ise Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da İYİ Parti'nin adaylarına destek verecek.

İki parti, Mersin, Mardin, Van ve Erzurum'da ise kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. Mersin'de İYİ Parti aday çıkaramadığı için Demokrat Parti'nin adayı Ayfer Yılmaz'ı destekleyecek. Diyarbakır'da İYİ Parti aday çıkarmazken, bu ilde ittifaka yönelik de bir açıklama yapılmadı. Şanlıurfa'da ise her iki parti, büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermedi.

CHP ve İYİ Parti, 24 büyükşehrin dışında, 27 ilde daha ittifak yapacak. Buna göre; 16 ilde CHP, 11 ilde ise İYİ Parti adayları desteklenecek. CHP; Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta aday gösterdi.

BBP CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEYECEK

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde, büyükşehirlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE 36 KADIN ADAY

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir belediye başkanlıkları için yarışacak 316 adaydan 36'sı kadın. Kadın adaylar arasında Meclis'te grubu bulunan partilerden HDP'nin 3, CHP ve AK Parti'nin ise 1'er adayı bulunuyor. AK Parti'de Fatma Şahin, Gaziantep; CHP'den Özlem Çerçioğlu, Aydın; HDP'den ise Şerife Yıldırım, Denizli; Züleyha Gülüm, Kocaeli; Bedia Özgökçe Ertan, Van'da büyükşehir belediye başkanı olabilmek için yarışacak. MHP ve İYİ Parti'nin ise kadın büyükşehir belediye başkan adayı yok.

EN FAZLA SEÇMEN İSTANBUL, EN AZ BAYBURT'TA

Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, seçmenin yüzde 50,7'si kadın, yüzde 49,3'ü ise erkek. En fazla seçmen, 10 milyon 560 bin 963 ile İstanbul, en az seçmen ise 58 bin 562 ile Bayburt'ta bulunuyor.

NASIL OY KULLANACAĞIM?

Oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik.

KİMLİK BELGESİ YANINIZDA OLMALI

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

OY PUSULASINI ALIP KABİNE GEÇMELİSİNİZ

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

MÜHRÜ DİKKATLİ BASIN

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

OYUNUZU SANDIĞA SİZ ATIN

Oy zarfını sandığa atın.

İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ NE KADAR OY KAZANDI?

2014 yılı yerel seçim sonuçları, 31 Mart 2019’da sandık başına gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yerel seçimlerde hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Son yapılan seçimin kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven tarafından açıklanmıştı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıklamıştı. İşte 2014 yılı yerel seçim sonuçları. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçları partilerin oy oranları

AK Parti %45.50

CHP %27,79

MHP %15,21

BDP %4,18

SP %2.03