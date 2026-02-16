İSTANBUL 20°C / 12°C
16 Şubat 2026 Pazartesi
Güncel

Manisa'da 19 yaşındaki gençten kötü haber

Manisa'da gölette kaybolan Halil Burak Şen'in cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta ve 3 metre derinlikte bulundu.

16 Şubat 2026 Pazartesi 13:29
Manisa'da 19 yaşındaki gençten kötü haber
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni gölette bulundu.

Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisinde arkadaşı D.K. ile kamp yaptığı sırada kaybolduğu bildirilen Halil Burak Şen (19) için dün başlatılan arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Jandarma, polis, AFAD ile su altı arama ve kurtarma ekiplerince gölette yürütülen çalışmalar sonucu Şen'in cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta ve 3 metre derinlikte bulundu.

Sudan çıkarılan gencin cesedi, incelemelerin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- OLAY

Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisine dün kamp yapmak için giden Halil Burak Şen'i sabah uyandığında göremeyen arkadaşı D.K. (19), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gölet ve çevredeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Çalışmalar sırasında kayıp gence ait olduğu değerlendirilen ayakkabı gölette bulunmuştu.

