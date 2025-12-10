İSTANBUL 13°C / 8°C
  Manisa'da 2 apartmanın zemininde kayma tespit edildi
Güncel

Manisa'da 2 apartmanın zemininde kayma tespit edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaat çalışması sırasında zeminde kayma ve bina duvarlarında çatlamalar meydana gelmesi üzerine şantiyeye komşu 2 apartman boşaltıldı. Daire sakinleri, duvarlarda gün içinde genişleyen çatlamalar fark ettiklerini söyledi.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 21:04 - Güncelleme:
Manisa'da 2 apartmanın zemininde kayma tespit edildi
Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta yürütülen bina inşaatı sırasında çevredeki 2 apartmanın zemininde hareketlilik, dairelerin duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmede risk tespit edilmesi üzerine, 10 daireden oluşan yapılardaki 8 hanede yaşayan toplam 15 kişi tahliye edildi. Binaların girişleri güvenlik amacıyla kapatıldı.

DUVARLARDA ÇATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Daire sakinleri, duvarlarda gün içinde genişleyen çatlamalar fark ettiklerini söyledi.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın ile AFAD ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Binalarda teknik ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

