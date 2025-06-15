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  • Manisa'da 2 orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Manisa'da 2 orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan iki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA15 Haziran 2025 Pazar 17:25 - Güncelleme:
Manisa'da 2 orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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İlçeye bağlı kırsal Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

SOĞUKDERE MEVKİSİNDE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Öte yandan Soğukdere mevkisindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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