Manisa'da 2 orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

İlçeye bağlı kırsal Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

SOĞUKDERE MEVKİSİNDE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Öte yandan Soğukdere mevkisindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.