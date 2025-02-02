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  • Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA2 Şubat 2025 Pazar 12:27 - Güncelleme:
Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Cevdet Gökdemir (62) idaresindeki 35 ZA 2873 plakalı kamyonet ile Veli Süel'in (64) kullandığı 23 AET 955 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolunun Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarında tali yoldan ana yola manevra yapan B.V. (50) idaresindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Süel, yanındaki eşi Fatma Süel (61), Meral Şahin (38) ve Umay Şahin (4) ile kamyonet sürücüsü Gökdemir, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Süel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü B.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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