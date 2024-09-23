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  • Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 06:58 - Güncelleme:
Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Hasan A.'nın kullandığı 45 ADY 226 plakalı otomobil ile Rıza S.'nin idaresindeki 45 K 8692 plakalı traktör, Kuvayi Milliye Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düşen traktördeki yolculardan Ayşe Sağlık'a, arkadan gelen Akın M.'nin kullandığı 42 TP 849 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ayşe Sağlık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan traktör sürücüsü Rıza S, otomobil sürücüleri Akın M. ve Hasan A. ile traktördeki yolcular Bahadır S, Emine S, Celal K. ve Ercan K. Saruhanlı ve Manisa il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Ayşe Sağlık'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaza yerine gelen Sağlık'ın yakınları gözyaşı döktü.

Öte yandan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

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