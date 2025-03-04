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Manisa'da 4 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 araç birbirine girdi. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AA4 Mart 2025 Salı 11:57 - Güncelleme:
Manisa'da 4 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
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Mustafa Bağcı'nın (59) kullandığı 42 HP 891 plakalı tır, Turgutlu-İzmir kara yolunun Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran Ali K. idaresindeki 42 AUE 966 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs, önündeki tanker ve otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü Mustafa Bağcı, otobüs şoförü Ali K, yedek şoför Hazım M, yolcular Abdullah D, Zeliha D, Hatice A, Kaan Buğra T. ve Ayşegül A. yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan tır sürücüsü Mustafa Bağcı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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