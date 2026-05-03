3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Güncel

Manisa'da acı olay! Kardeş kavgası cinayetle sonuçlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 13:53 - Güncelleme:
İddiaya göre, Karataş mevkisinde Hasan A. (28) ile kardeşi U.C.A. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.C.A, yanındaki bıçakla ağabeyini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hasan A. sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

U.C.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

