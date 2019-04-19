12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7975
  • 6,5273
  • 237.778
  • 96.960
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Manisa'da bir genç, tartıştığı kız arkadaşını ve annesini öldürdükten sonra intihar etti

Manisa'da cinnet getiren genç, iddiaya göre kız arkadaşının evinde annesini ve kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi 5381. Sokak'ta saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tartışarak ayrıldıkları kız arkadaşı Rabia Bayram'ın (23) evine giden Tennur Ö. (31), kız arkadaşının annesi Fatma Bayram'la (48) tartıştı. Tartışmada yanındaki silahla Fatma Bayram'ı vuran genç, dışarıya kaçan kız arkadaşının peşinden sokağa fırladı. Genç kızı da sırtından ve başından vurarak öldüren Tennur Ö., başına sıktığı kurşunla intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. 3'ü evde, 6'sı sokakta 9 kovan ve fişek ile intihar eden gencin yanında olayda kullanılan silah bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay sırasında baba Tuncer Bayram'ın evde uyuduğu öğrenildi.

Almanya´dan 300 milyar avroluk savaş tazminatı istiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İmamoğlu için çarpıcı sözler: Kurgularla hareket ediyor

İmamoğlu için çarpıcı sözler: Kurgularla hareket ediyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 mesajı

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 mesajı

Soğuk algınlığı diye hastaneye gittiler, hayatları değişti

Soğuk algınlığı diye hastaneye gittiler, hayatları değişti

CHP'li belediyelerden işçilere sendika baskısı

CHP'li belediyelerden işçilere sendika baskısı

'Türkiye kilit partner'

'Türkiye kilit partner'

Türk deniz piyadelerini 'suda yürütecek' ZAHA yüzünü gösteriyor

Türk deniz piyadelerini 'suda yürütecek' ZAHA yüzünü gösteriyor

Murat Çiçek'ten CHP'li İmamoğlu'na: Bu yaptığın suçtur

Murat Çiçek'ten CHP'li İmamoğlu'na: Bu yaptığın suçtur

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan net mesaj: Tribünden seyirci olmayız

Başkan Erdoğan´dan net mesaj: Tribünden seyirci olmayız

Fenerbahçe'de FEDA dönemi başlıyor!

Fenerbahçe'de FEDA dönemi başlıyor!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

En tuhaf Japon icatları

En tuhaf Japon icatları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA