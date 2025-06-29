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Güncel

Manisa'da boş arazide şüpheli ölüm! Aracında cansız bedeni bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, aracının içinde ölü olarak bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA29 Haziran 2025 Pazar 09:39 - Güncelleme:
Manisa'da boş arazide şüpheli ölüm! Aracında cansız bedeni bulundu
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Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan kapalı kasa ticari minibüsün içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölen kişinin Alaşehir'de zeytin satıcılığı yapan Savaş Ok olduğu belirlendi.

MANİSA'DA BİR KİŞİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Savaş Ok'un vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.

Ok'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Savaş Ok'un ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

  • Alaşehir
  • ölü bulundu
  • soruşturma başlatıldı

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