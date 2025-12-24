İSTANBUL 14°C / 10°C
Manisa'da cani torun dehşet saçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle babaannesini bıçaklayarak öldürdü.

24 Aralık 2025 Çarşamba 10:10
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 16 yaşındaki torunu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.K.G. (16), babaannesi Nazen Gümüş (73) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.G, babaannesini boynundan bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Nazen Gümüş, sağlık ekiplerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Nazen Gümüş'ün, Sivas'tan Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, şüphelinin ise annesiyle birlikte Mersin'de yaşadığı ve babasını görmek amacıyla ilçede bulunduğu öğrenildi.

