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  • Manisa'da çıkan orman yangını 4 saat süren yoğun çalışmaların ardından söndürüldü
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Manisa'da çıkan orman yangını 4 saat süren yoğun çalışmaların ardından söndürüldü

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Manisa'da çıkan orman yangını 4 saat süren yoğun çalışmaların ardından söndürüldü
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Öksüzlü Mahallesi'nde trafonun patlaması sonucu tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri de tankerlerle çalışmalara destek verdi.

4 SAAT SÜREN YOĞUN ÇALIŞMA

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da yangın bölgesine giderek çalışmaları takip etti.

Yangın ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

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