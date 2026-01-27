İSTANBUL 16°C / 8°C
Güncel

Manisa'da dehşet anları: Sokak ortasında eşini vurdu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Ocak 2026 Salı 14:22 - Güncelleme:
Manisa'da dehşet anları: Sokak ortasında eşini vurdu
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Pınar K. (41) Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6222 Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ayrı yaşadığı eşi H.K. (41) ile karşılaştı.

H.K, çıkan tartışmada karısına tabancayla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın ardından 54 AFS 684 plakalı otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan H.K, polis ekiplerince yakalandı.

