İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2021 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3223
  • EURO
    8,8899
  • ALTIN
    433.532
  • BIST100
    1473.45
Güncel

Manisa'da dehşet! Tarla yolunda cesetleri bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulundu. Olayın aydınlatılması ve cesetleri bulunan kişilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

AA31 Ocak 2021 Pazar 21:24 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 21:24
ABONE OL

Akçeşme mevkisinde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi.

Cesetler, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayın aydınlatılması ve cesetleri bulunan kişilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.