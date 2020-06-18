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Manisa'da drone ile tespit edilen kenevirler imha edildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma kuvvetleri tarafından Gediz Nehri kenarında drone ile yapılan kontrollerde 58 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, zanlı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

IHA18 Haziran 2020 Perşembe 09:28 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 09:28
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Çerkezmahmudiye Mahallesinin Gediz Nehri kenarında, E.K. (27) isimli şahsın izinsiz kenevir ekimi yaptığı istihbaratını alan Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Drone ile yapılan takipte, Gediz Nehri kenarında boyları 150-180 santimetre arasında değişen toplam 58 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamların talimatı doğrultusunda numune alınan kenevir bitkileri imha edilirken, şüpheli, ’2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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