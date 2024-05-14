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Manisa'da düzensiz göçmen operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı.

AA14 Mayıs 2024 Salı 18:58 - Güncelleme:
Manisa'da düzensiz göçmen operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler bu kapsamda durdurdukları 5 araçta 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri U.Ç. (33), B.B. (36), O.G. (33), T.Ç. (30) ve R.D. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 107 bin 500 lira ele geçirildi.

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