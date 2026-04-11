İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Alaşehir ilçesinde meydana gelen iş kazasında, inşaatta çalışan 19 yaşındaki genç işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

IHA11 Nisan 2026 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Arda Bağırgan (19), demir profillere kaynak yaptığı sırada elektrik akımına maruz kaldı. Saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda genç işçi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bağırgan, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.