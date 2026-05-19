Manisa'da elektrikli motosiklet tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir ailenin hayatını karartı. Şair Eşref Mahallesi Alay Kavşağı'nda tır ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı ve yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TIR İLE MOTOSİKLET ALAY KAVŞAĞI'NDA ÇARPIŞTI

Enes B. yönetimindeki tır ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Şair Eşref Mahallesi Alay Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Abdullah K, Oğuzhan K, Ali K. ve Yasemin K. ile Şefika K. (54) yaralandı.

YARALI KADIN TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şefika K, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, tır sürücüsü Enes B'yi gözaltına aldı.