İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2025 Çarşamba / 7 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8464
  • EURO
    47,2609
  • ALTIN
    4278.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Manisa'da emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 07:05 - Güncelleme:
Manisa'da emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü
ABONE OL

İddiaya göre, 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde, iki grup arasında alacak tahsili nedeniyle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan Yiğit B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

  • Manisa
  • emlak ofisi
  • silahlı kavga

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.