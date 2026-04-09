İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,594
  • EURO
    52,1655
  • ALTIN
    6778.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 44 şüpheliden 24'ü tutuklandı
Manisa'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 44 şüpheliden 24'ü tutuklandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında sözde il imamı, bölge sorumluları, eğitim, kadın ve mali yapılanma sorumlularının da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli yakalandı. Aramalarda yaklaşık 22 milyon 500 bin lira, altın, avro, dolar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.