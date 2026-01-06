İSTANBUL 18°C / 12°C
  Manisa'da eş zamanlı kara para ve dolandırıcılık operasyonu: Delillerle birlikte yakalandılar
Güncel

Manisa'da eş zamanlı kara para ve dolandırıcılık operasyonu: Delillerle birlikte yakalandılar

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ile fişek ele geçirildi.

6 Ocak 2026 Salı 18:37
Manisa'da eş zamanlı kara para ve dolandırıcılık operasyonu: Delillerle birlikte yakalandılar
Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 16 adrese düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ve fişek ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi (Nitelikli Dolandırıcılık) ve 282. maddesi (Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama) kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde ikamet eden 16 şahsa ait 18 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 15 adet cep telefonu, 2 adet ajanda, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop ve 45 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi. Dosya kapsamında 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

  • manisa
  • kara para operasyonu
  • dolandırıcılık operasyonu

