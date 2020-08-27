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Manisa'da feci kaza: 3 ölü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 08:43 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:53
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde panelvanla tarım işçilerini taşıyan traktörün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Manisa-Akhisar kara yolu Tirkeş kavşağı yakınlarında A.Y. idaresindeki 45 NN 699 panelvan, aynı yöne giden römork takılı T.Ö. yönetimindeki 45 UB 3159 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör savrularak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tarım işçilerinden Ajda Tan ile Zühre Sağ'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 11 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Nilgün Gülal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ulaşıma kapanan kara yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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