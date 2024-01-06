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Manisa'da feci kaza: Karı koca öldü, 1 kişi ağır yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi hayatını kaybettiği, 1 kişi ağır yaralandı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 21:01 - Güncelleme:
Manisa'da feci kaza: Karı koca öldü, 1 kişi ağır yaralı
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Güngör Gaga'nın (50) kullandığı 45 AJV 041 plakalı otomobil Mimar Sinan Bulvarı Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Ters istikamete geçen otomobil, karşı yönden gelen Naim Bozkurt (43) idaresindeki 06 APU 78 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Gaga ile araçta bulunan eşi Hatice Gaga'nın (43) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Hastaneye kaldırılan hafif ticari araç sürücüsü Bozkurt'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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