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Manisa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Manisa'da FETÖ /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında askeri okuldan ihraç 8 kişi gözaltına alındı.

DHA26 Şubat 2021 Cuma 14:29 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 14:29
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adresler eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda biri muvazzaf, 4'ü askeri okullardan ihraç 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLLERE TESLİM EDİLDİ

Operasyon sırasında farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 3 kişi de yakalanırken, şüpheliler haklarında soruşturma yürütülen illerdeki güvenlik birimlerine teslim edildi.

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