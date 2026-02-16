Manisa'da fırtına minarenin külahını kopardı

Salihli'de akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Camisi'nin minaresine ait külah uçtu. Cami bahçesine düşen külah nedeniyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cami imam hatibi Abdulbaki Demir, "Yatsı namazından sonra cemaat dağılmıştı. Bizde ses sistemi ile ilgili ustalar vardı ve onlarla işimizi tamamladıktan sonra dışarıya çıktım kapıyı kilitledim önüme minarenin külahı düştü. Verilmiş sadakamız varmış, Allah bizi korudu" dedi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Salihli'nin birçok mahallesinde onlarca ağacın devrilmesi ve çatı uçması sonucu ise bazı araçlar zarar gördü. Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan çam ağaçlarının demiryolu hattı üzerine düşmesi nedeniyle hat bir süre ulaşıma kapatıldı. Fırtınanın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerine ait duvarlar da yıkılırken, Salihli Belediyesi ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri de ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.