Manisa'da korkutan deprem... 4,8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.

Saat 01.36'da meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.8 olarak açıklandı.

Yerin 10.24 km altında gerçekleşen depremin merkez üssü ise Soma ilçesi olarak duyuruldu.

MANİSA'DAKİ SON DEPREME İLİŞKİN AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;