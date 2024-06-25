İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9337
  • EURO
    35,3967
  • ALTIN
    2468.05
  • BIST100
    10767.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu
Güncel

Manisa'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu

Manisa'da gece yarısı korkutan deprem... Son depremin merkez üssünü AFAD Soma olarak açıklarken büyüklüğünü ise 4,8 olarak duyurdu.

25 Haziran 2024 Salı 01:47 - Güncelleme:
Manisa'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu
ABONE OL

Manisa'da korkutan deprem... 4,8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.

Saat 01.36'da meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.8 olarak açıklandı.

Yerin 10.24 km altında gerçekleşen depremin merkez üssü ise Soma ilçesi olarak duyuruldu.

MANİSA'DAKİ SON DEPREME İLİŞKİN AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.