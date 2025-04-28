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Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm tesisinden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 00:53 - Güncelleme:
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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Akgedik Mahallesi yakınlarındaki metal geri dönüşüm işletmesinde hurdaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Açık alanda istifli yanıcı malzemelerin de tutuşmasıyla hızla büyüyen alevler, tesisin bitişiğindeki Menemen-Manisa kara yolu kenarındaki otlara da sıçradı.

İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin, tesisteki soğutma çalışması sürüyor.

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