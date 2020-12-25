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Güncel

Manisa'da halk otobüsünün çarptığı genç hayatını kaybetti

Manisa'da, halk otobüsünün çarptığı 18 yaşındaki Görkem Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA25 Aralık 2020 Cuma 16:32 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 16:32
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Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde meydana geldi. Veysi Kitapçıoğlu (54) yönetimindeki 45 D 0095 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Akkuş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akkuş'u, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Akkuş, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü Veysi Kitapçıoğlu, polis merkezine götürüldü.

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