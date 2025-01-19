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Manisa'da ihmal çocukların hayatına mal oldu: Su dolu çukurda boğuldular

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bisikletleriyle dolaşmaya çıkan 13 yaşındaki iki kuzen bir mermer işletmesinin açtığı çukura dolan suya düştü. Çocukların cansız bedenleri ekipler tarafından çıkarılırken geriye su kenarındaki bisikletleri ve gözü yaşlı aileleri kaldı.

IHA19 Ocak 2025 Pazar 16:54 - Güncelleme:
Manisa'da ihmal çocukların hayatına mal oldu: Su dolu çukurda boğuldular
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde maden ocağı işletmesinde oluşan çukurda biriken suya düşen iki kuzen Yusuf Eyüp Kaya (13) ve Kadir Kaya (13), boğularak hayatlarını kaybetti. Olay, bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Alaşehir'in Caberburhan Mahallesi'nde oturan iki kuzen havanın güzel olmasını fırsat bilerek, mahallenin Baltaşı mevkisinde bulunan bir şirkete ait mermer ocağı bölgesinde bisiklet sürmeye gitti.

Mermerlerin çıkarıldığı bölgede oluşan dev çukur içinde dolan su kenarında mola veren kuzenlerden Yusuf Eyüp Kaya bir anda su birikintisinin içine düştü. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisi içinde çırpınan kuzenine yardım etmek isteyen Kadir Kaya da suya girdi ancak ikisi de bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocukların cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan ve sinir krizleri geçiren acılı baba Zeki Kaya, "Çocuklarımız bisiklet binmek için gezmeye gitmişler. Yusuf Eyüp Kaya suya düşmüş, Kadir de onu kurtarmak için suya gitmiş ancak ikisi de çıkamamışlar" dedi.

Amca Seyit Han Dursun ise, "İşletme sahibi hiçbir güvenlik önlemi almamış. Burada gölet oluşmuş. Ya bu suyun boşaltılması veya etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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