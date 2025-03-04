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Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İHA4 Mart 2025 Salı 11:31 - Güncelleme:
Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre fabrikalara işçi taşıyan Mevlüt Ç., idaresindeki 45 J 5875 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta, Hüsnü Ö.' idaresindeki 45 J 1143 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki minibüs de savrulurken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 17 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı başka bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde iki minibüsün, kavşakta çarpışması ve araçların savrulması yer alıyor.

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