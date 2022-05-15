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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

IHA15 Mayıs 2022 Pazar 01:49 - Güncelleme:
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Kaza, Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göreİ Ziya A. idaresindeki 45 B 4484 plakalı araç Ahmetli ilçesinden Kargın Mahallesi istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Niyazi Ö. idaresindeki 45 SB 426 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerin 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ziya A. (29), Niyazi Ö. (40), Hülya Ö. (37) , Ayşe Ö. (56) , Turgut Ö. (9) ve Tuğrul Ö. (6) şahıslar yaralandı. Kazada 45 B 4484 plakalı araç sürücüsü Ziya A. ağır yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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