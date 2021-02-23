İSTANBUL 12°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2021 Salı / 11 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0542
  • EURO
    8,5722
  • ALTIN
    410.359
  • BIST100
    1527.71
Güncel

Manisa'da kadın cinayeti

Manisa'da durakta servis beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü.

AA23 Şubat 2021 Salı 15:23 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 15:48
ABONE OL

Çalıştığı tavuk eti işleme fabrikasına gitmek için Şehitler Mahallesi'ndeki durakta servis beklemeye başlayan bir çocuk annesi 33 yaşındaki Semiha Peker'e durağa yaklaşan 45 EL 605 plakalı otomobilden tüfekle ateş edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Peker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelinin olay sonrası kaçtığı otomobili takibe aldı. Otomobili Yılmaz Mahallesi Gölmarmara yolu üzerinde park halinde bulan ekipler, araçta saldırıda kullanılan tüfeği ele geçirdi.

Peker'in, bir süre önce eski arkadaşı Y.K. (43) hakkında önleyici koruma tedbiri aldırdığı, Y.K'nin bugün oğlunun çalıştığı iş yerinden olayda kullanılan otomobili ödünç aldığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.