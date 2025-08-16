İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Manisa'da kanlı dehşet... 16 yaşındaki Hatice'nin katili tanıdık çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Hatice Fırtına'nın katilinin, aileden biri olduğu ortaya çıktı. Polis, 80 kameradan 300 saatlik görüntü izleyerek zanlıyı suç aletiyle yakaladı.

IHA16 Ağustos 2025 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
Manisa'da kanlı dehşet... 16 yaşındaki Hatice'nin katili tanıdık çıktı
Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu Hatice Fırtına'nın katili akrabası çıktı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Dün saat 18.00 sıralarında işten eve dönen baba Selçuk Fırtına, evin içinde 16 yaşındaki kızı Hatice Fırtına'yı yerde hareketsiz şekilde kanlar içinde buldu. Babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Fırtına'nın birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Acı olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, ailenin akrabası olan Fatih Fırtına (36) olduğunu belirledi.

Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü analiz eden polis, şüpheli Fatih Fırtına'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

Fatih Fırtına'nın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, şüphelinin ilk ifadesinde, eve hırsızlık yapmak amacıyla girdiğini, evde Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, bıçaklayıp kaçtığını söylediği iddia edildi.

