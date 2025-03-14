İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2025 Cuma / 15 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6865
  • EURO
    39,8061
  • ALTIN
    3525.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Manisa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobilin arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA14 Mart 2025 Cuma 07:29 - Güncelleme:
Manisa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Salihli-Köprübaşı kara yolunun Taytan Mahallesi mevkisinde Y.E. (72) yönetimindeki 45 SH 207 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 35 T 1262 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Menekşe Ertuğrul'un (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Y.E. ile D.S. (45) ve H.Ş.S. (6), Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Y.E. ile H.Ş.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Menekşe Ertuğrul'un cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.