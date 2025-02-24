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Manisa'da kaza: 2 kişi öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 12:22 - Güncelleme:
Manisa'da kaza: 2 kişi öldü
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Mehmet Unur (41) idaresindeki 45 ASN 558 plakalı otomobil, Zeytinliova-Akhisar yolunda park halinde duran Bulgaristan plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine adrese, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede otomobil sürücüsüyle araçtaki Irmak Erdoğan'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cenazeler, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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