Güncel

Manisa'da koca vahşeti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda bir kadın, eşi tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

IHA12 Ekim 2025 Pazar 07:29
Manisa'da koca vahşeti
Olay, saat 23.30 sıralarında Turgutlu Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Adıgüzel Aybar (55) ile eşi Hasbiye Aybar (34) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan olayda Adıgüzel Aybar'ın elindeki tüfeğin ateş almasıyla eşi Hasbiye Aybar'ı vurularak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.

