Güncel

Manisa'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

AA2 Eylül 2025 Salı 10:15 - Güncelleme:
Manisa'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Vurucu yönetimindeki otomobil, Demirci-Salihli kara yolu Yeşildere mevkisinde Yusuf Duman idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada bir araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan incelemede sürücülerden Yusuf Duman ve yolculardan Süleyman Bilgin ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mustafa Vurucu ile Harun Duman sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

