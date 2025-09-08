Manisa'da korkunç kaza... Lastik değiştirirken kamyonet çarptı

İzmir-Ankara yolunun Ortaköy Mahallesi geçişinde sabah saatlerinde Seydoş K'nin (44) kullandığı 06 DEG 677 plakalı otomobilin lastiği patladı.
Seydoş K, aracı yol kenarına çekti. Sürücü ile eşi Eylem K. lastiği değiştirmeye çalıştıkları sırada, H.Y. (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet önce çifte, ardından otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle savrulan çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilde bulunan çiftin çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.