İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2647
  • EURO
    48,5402
  • ALTIN
    4829.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa'da korkunç kaza... Lastik değiştirirken kamyonet çarptı
Güncel

Manisa'da korkunç kaza... Lastik değiştirirken kamyonet çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde yol kenarında otomobillerinin patlayan lastiğini değiştiren çift, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 18:49 - Güncelleme:
Manisa'da korkunç kaza... Lastik değiştirirken kamyonet çarptı
ABONE OL

İzmir-Ankara yolunun Ortaköy Mahallesi geçişinde sabah saatlerinde Seydoş K'nin (44) kullandığı 06 DEG 677 plakalı otomobilin lastiği patladı.

Seydoş K, aracı yol kenarına çekti. Sürücü ile eşi Eylem K. lastiği değiştirmeye çalıştıkları sırada, H.Y. (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet önce çifte, ardından otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle savrulan çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde bulunan çiftin çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.