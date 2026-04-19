Manisa'da korkutan yangın... 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın can aldı. Alevler arasında kalan 65 yaşındaki ev sahibi hastanede hayatını kaybederken, iki kat üstte mahsur kalan görme engelli kadın itfaiye ekiplerinin sepetli merdiven operasyonuyla son anda kurtarıldı.

4'ÜNCÜ KATTA BAŞLAYAN YANGIN

Akıncılar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahalede bulunan ekipler, binadakileri tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Yangının çıktığı evde yaşayan Nusret Bengüoğlu (65), itfaiye ekiplerince yaralı olarak tahliye edildi. Dumandan etkilenen Bengüoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanan dairenin iki kat üzerindeki evinde mahsur kalarak dumandan etkilenen görme engelli Yasemin Özpazarcı da itfaiyenin sepetli merdiveniyle balkondan kurtarıldı.

Özpazarcı'ya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

YARALI VATANDAŞ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Nusret Bengüoğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bengüoğlu'nun cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.