Manisa'da lunapark faciası! Salıncak koptu, 2 çocuk yoğun bakımda

Olay, 26 Haziran akşamı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fuar alanındaki lunaparkta meydana geldi. Hareket halindeki dev salıncaklardan biri, iddiaya göre mekanik bir arıza nedeniyle ansızın koparak yere düştü. O sırada oyuncakta bulunan iki çocuk metrelerce yüksekten düştü.

AĞIR YARALI 2 ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

13 ve 16 yaşındaki iki çocuk olay yerinde ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi lunaparkta yaptı. Ardından çocuklar, hayati tehlike taşıdıkları gerekçesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavileri devam eden çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İŞLETME VE PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, lunapark işletmecisi ve ilgili personel hakkında da adli soruşturma açıldı. Teknik arıza iddiasının araştırıldığı olayda, uzman ekiplerin diğer oyuncaklar üzerindeki güvenlik kontrolleri de devam ediyor.