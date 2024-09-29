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Güncel

Manisa'da namaz sırasında imama saldıran kişi akıl hastanesine sevk edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde namaz sırasında imama tabureyle saldıran kişi akıl hastanesine sevk edildi.

AA29 Eylül 2024 Pazar 07:42 - Güncelleme:
Manisa'da namaz sırasında imama saldıran kişi akıl hastanesine sevk edildi
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Alaşehir Tokuçzade Camisi imamı N.Y, akşam namazını kıldırdığı sırada arkadan gelen M.K'nin (35) tabureyle saldırısına uğradı.

Başına darbe alan imam N.Y, kendisini korumaya çalışırken cemaat de M.K'yi engellemeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yakalanan M.K'nin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri sonrası M.K, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Olaya tanık olan Mehmet Cesur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akşam namazı kılıyorduk. Önce öksürdü, sonra ağzından küfür çıktı. Akşam namazının iki rekatını kıldık ardından hocanın arkasından tabure ile vurdu. Üçüncü rekatta hoca namazı bozdu. Biz de arkasından koştuk, kaçtı. Rahatsızmış, tedavi görüyormuş." diye konuştu.

Öte yandan olay anı camideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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