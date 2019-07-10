Manisa'da otobüsle minibüs çarpıştı
Salihli ilçesinde ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi
- AA
Manisa'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.
Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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